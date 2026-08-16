Глава CENTCOM оценил ситуацию на авианосце USS Abraham Lincoln

Глава центрального командования ВС США Брэд Купер после визита на авианосец USS Abraham Lincoln, откуда моряки якобы пытались выпрыгнуть за борт, заявил, что на корабле не самая плохая ситуация с душевным здоровьем. Заявление командующего опубликовала пресс-служба CENTCOM в соцсети X.

«Хотелось бы, чтобы каждый американец мог увидеть этот экипаж в деле. Вы бы испытали чувство глубокой гордости, наблюдая за их сплоченностью, слаженной командной работой и стойкостью», — подчеркнул Купер.

По его словам, из 11 действующих авианосцев ВМС США у USS Abraham Lincoln на данный момент один из самых низких показателей обращений, связанных с психическим здоровьем.

При этом глава CENTCOM подтвердил, что не все идеально. Однако многие из почти четырех миллионов ветеранов ВМС в США сказали бы, что длительная служба в море подходит не каждому, отметил Купер.

«Это уникальное испытание, полное трудностей, и каждый из нас, включая меня, по-разному реагирует на стрессовые факторы», — добавил командующий.

До этого сообщалось, что на американском авианосце USS Abraham Lincoln предотвратили несколько попыток моряков спрыгнуть за борт. Их родственники сообщили, что военные измотаны длительной командировкой на Ближнем Востоке и «начинают ломаться». Моряки признались, что работали на износ и единственное, о чем они мечтают, — это возвращение к семьям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава CENTCOM заявил о верности США Израилю.