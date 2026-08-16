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Армия

Глава CENTCOM оценил ситуацию на авианосце USS Abraham Lincoln

Глава CENTCOM посетил авианосец USS Abraham Lincoln на фоне жалоб моряков
US Navy/Wikimedia

Глава центрального командования ВС США Брэд Купер после визита на авианосец USS Abraham Lincoln, откуда моряки якобы пытались выпрыгнуть за борт, заявил, что на корабле не самая плохая ситуация с душевным здоровьем. Заявление командующего опубликовала пресс-служба CENTCOM в соцсети X.

«Хотелось бы, чтобы каждый американец мог увидеть этот экипаж в деле. Вы бы испытали чувство глубокой гордости, наблюдая за их сплоченностью, слаженной командной работой и стойкостью», — подчеркнул Купер.

По его словам, из 11 действующих авианосцев ВМС США у USS Abraham Lincoln на данный момент один из самых низких показателей обращений, связанных с психическим здоровьем.

При этом глава CENTCOM подтвердил, что не все идеально. Однако многие из почти четырех миллионов ветеранов ВМС в США сказали бы, что длительная служба в море подходит не каждому, отметил Купер.

«Это уникальное испытание, полное трудностей, и каждый из нас, включая меня, по-разному реагирует на стрессовые факторы», — добавил командующий.

До этого сообщалось, что на американском авианосце USS Abraham Lincoln предотвратили несколько попыток моряков спрыгнуть за борт. Их родственники сообщили, что военные измотаны длительной командировкой на Ближнем Востоке и «начинают ломаться». Моряки признались, что работали на износ и единственное, о чем они мечтают, — это возвращение к семьям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава CENTCOM заявил о верности США Израилю.

 
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