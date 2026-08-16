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Армия

В США заявили об атаке «корабля-призрака» на два рыболовных судна в Тихом океане

CNN: «корабль-призрак» атаковал два рыболовных судна в Тихом океане
Владимир Федоренко/РИА Новости

Неизвестный корабль атаковал два рыболовных судна в Тихом океане, после чего задержал их экипажи. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

По данным журналистов, судна La Negra Francisca Duarte II и Don Maca подверглись атаке беспилотников со взрывчаткой. По словам рыбаков, удар нанес синий «корабль-призрак». Его экипаж разговаривал на английском языке, а некоторые люди носили нашивки с флагом США, следует из материала.

CNN отметил, что после задержания рыбаков передали береговой охране Сальвадора. Экипаж неизвестного корабля при этом заявил, что они потерпели крушение, добавил телеканал.

В июне американские военные атаковали судно предполагаемых наркоторговцев якобы в восточной части Тихого океана. По данным Южного командования Вооруженных сил США, оно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков и использовалось для транспортировки запрещенных веществ. В результате удара были уничтожены три наркоторговца.

Ранее «Газета.Ru» вспоминала, как США испытали атомную бомбу в Тихом океане.

 
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