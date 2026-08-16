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Армия

Россия подверглась самой массированной за год атаке ВСУ

ТАСС: атака ВСУ на Россию в ночь на 16 августа стала самой массированной за год
Shutterstock

Воздушная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершенная в ночь на 16 августа, стала самой массированной с начала года. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных министерства обороны РФ.

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 822 беспилотника над 17 российскими регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей.

По данным агентства, самой массированной с начала 2026 года до этого была атака 26 июня, когда в РФ сбили 660 дронов ВСУ.

Минувшей ночью массированному налету украинских беспилотников, в частности, подвергся Московский регион. Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, силы ПВО сбили более 200 БПЛА. В Подмосковье, по данным губернатора Андрея Воробьева, ночью обезвредили 187 дронов ВСУ. В результате атаки на Московский регион спасти не удалось одного мирного жителя, еще трое пострадали в районе Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) и трое ранены в Подольске.

Ранее россиянам рассказали, как избежать удара украинского БПЛА по автомобилю.

 
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