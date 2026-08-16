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Армия

Российские саперы за неделю обезвредили сотни снарядов и мин под Сумами

РИА: саперы за неделю обезвредили 500 снарядов и мин на Сумском направлении
Евгений Биятов/РИА Новости

Саперы группировки российских войск «Север» за прошедшую неделю обезвредили более 500 взрывоопасных предметов на Сумском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сапера-пулеметчика с позывным «Дегет».

По словам источника агентства, военнослужащие Вооруженных сил РФ разминировали сотни снарядов и мин. В их числе — самодельные противопехотные мины «Пряник», а также мины «Маркер». Как отметил «Дегет», украинские солдаты печатают такие взрывоопасные предметы на 3D-принтере.

Сапер обратил внимание, что искать взрывоопасные предметы с помощью миноискателя достаточно тяжело. В связи с этим российским специалистам приходится полагаться на собственное зрение.

«Все закидано [снарядами и минами], всем чем угодно. Образцы всех стран НАТО — как в музей сходить, по всему миру прогуляться», — добавил «Дегет».

11 августа штаб обороны Донецкой народной республики сообщил, что в регионе был перехвачен украинский экспериментальный дрон с осколочно-фугасной боевой частью. Сбитый беспилотник является уменьшенной версией ударного дрона типа «FP-2». Взрывотехники регионального управления Федеральной службы безопасности РФ обезвредили боевую часть беспилотника, после чего он был изъят для исследований.

Ранее в Севастополе обезвредили боевую часть дрона, упавшего в центре города.

 
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