Российские военнослужащие расширяют зону контроля севернее Ольховатки в Харьковской области, в районах населенных пунктов Анискино и Водяное. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

По его словам, российские силы зачистили ряд лесных участков и продвигаются в юго-восточном и юго-западном направлениях от Анискино и Водяного.

13 августа бойцы группировки «Центр» освободили Новониколаевку в ДНР. Под контроль также перешли села Торецкое и Петровка, всего за неделю было освобождено восемь населенных пунктов. На этом участке фронта, по данным Минобороны РФ, противник потерял более 2435 военнослужащих, два танка, 26 бронемашин, 68 автомобилей, девять орудий и восемь станций РЭБ.

Военэксперт Станислав Крапивник отметил, что Орехов, где заблокирована двухтысячная группировка Вооруженных сил Украины, может пасть уже в конце августа. То же касается Славянско-Краматорской агломерации — если украинские войска не покинут ее до осенней распутицы, их ждет поражение. Эксперт подчеркнул, что отступать противнику некуда: на пути до Днепропетровска — открытые поля и степные деревни.

Ранее эксперт объяснил, почему ВСУ самостоятельно сдают позиции.