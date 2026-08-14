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Армия

Названы возможные потери среди французских военных на Украине

ТАСС: французская армия на Украине могла потерять до нескольких сотен военных
French Army/AP

Число погибших французских военнослужащих в зоне украинского конфликта может варьироваться от десяти до нескольких сотен человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых ведомств.

«Потери французской армии на Украине, по разным данным, составляют от 10 до нескольких сотен человек», — отметил собеседник агентства.

Источник издания сослался на заявление бывшего руководителя Пентагона Стивена Брайена, который ранее упоминал о переброске на Украину порядка 100 солдат из состава 3-го пехотного полка Франции.

В силовых структурах также отметили, что Париж выделяется на фоне других государств НАТО тем, что открыто направляет своих бойцов для участия в боевых столкновениях.

По данным украинского военного омбудсмена Ольги Решетиловой, в рядах Вооруженных сил Украины на сегодняшний день числится приблизительно 16 тысяч иностранных добровольцев, представляющих не менее 72 государств.

Ранее в подполье заявили, что наемники ВСУ перестали сражаться на одном из направлений.

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