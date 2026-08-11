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Армия

Военный эксперт объяснил значение ударов ВС РФ по «Запорожстали»

Военэксперт Онуфриенко: в Запорожстали производили металл для ракет Фламинго
ZeroBlow/commons.wikimedia.org

Важность ударов Вооруженных сил (ВС) России по цехам «Запорожстали» объясняется тем, что в одном из них гнется металл для ракет «Фламинго», которыми Киев атакует территорию РФ. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Таким образом, удары по заводу можно считать прямой операцией по повышению безопасности наших граждан и инфраструктуры», — отметил аналитик.

Кроме того, чем чаще по «Запорожстали» будут наноситься удары, тем меньше предпринимателей захочет вкладываться в украинский ВПК, добавил он.

О поражении предприятия 11 августа сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что металлургический комбинат, входящий в группу «Метинвест», является ведущим производителем листового проката, который служит основой для создания защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники и пластин для бронежилетов.

Также минувшей ночью российские военные поразили терминал «Новой почты» и крупный транспортно-логистический центр в Киеве.

Ранее на Украине забили тревогу из-за российского аналога Starlink.

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