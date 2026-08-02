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Армия

Британский депутат вступил в «Азов»

Британский депутат Лопрести вступил в украинскую бригаду ВСУ «Азов»
Александр Максименко/РИА Новости

Депутат британского парламента Джек Лопрести ушел из политики и вступил в националистическую бригаду «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил телеканал «Мы — Украина» в Telegram.

Отмечается, что до 2025 года депутат занимал пост замглавы Консервативной партии. В прошлом году он завершил свою политическую карьеру.

Экс-парламентарий назвал подразделение «Азов» «символом устойчивости и бескомпромиссности».

До этого агентство ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье сообщало, что ВСУ используют националистический батальон «Азов» подразделение «Кракен» в качестве заградительных отрядов. По данным источника, они выполняют соответствующие задачи в районе населенного пункта Гуляйполе на Запорожском направлении.

27 декабря прошлого года президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания на одном из пунктов управления объединенной группировкой войск доложили, что Гуляйполе в Запорожской области перешло под контроль российских подразделений.

Ранее сообщалось, что элитный батальон дронов ВСУ «Черные соколы» утратил боеспособность.

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