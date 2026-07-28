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Армия

В Москву прибыла военная делегация ЮАР

Военная делегация ЮАР прибыла в Москву для переговоров
SA Army

В Москву для обсуждения вопросов военного сотрудничества двух стран по линии сухопутных войск прибыла военная делегация ЮАР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Военная делегация вооруженных сил Южно-Африканской Республики (ЮАР) во главе с командующим сухопутными войсками генерал-лейтенантом Лоуренсом Мбата прибыла в Москву для обсуждения вопросов двухстороннего военного сотрудничества», — сказали там.

Визит военной делегации ЮАР начался с церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Мероприятие возглавил заместитель главнокомандующего сухопутными войсками по миротворческой деятельности Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Матовников.

До этого стало известно, что в 2026 году Минобороны РФ намерено заключить долгосрочные соглашения о военном сотрудничестве с шестью странами. Как отметил замминистра обороны РФ Василий Осьмаков, в текущем году уже проведено семь совместных военных учений, в том числе с участием Индии, Китая, ЮАР и Ирана. В качестве примера он привел недавно завершившееся в Желтом море российско-китайское учение «Морское взаимодействие-2026».

Ранее в Кремле прокомментировали военные учения РФ и КНР.

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