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Армия

В Германии начинается строительство одного из самых крупных в Европе пороховых заводов

Rheinmetall начнет строить в Баварии крупный завод по производству пороха
Global Look Press

Военно-промышленная компания Rheinmetall начинает на юге ФРГ строительство одного из самых крупных пороховых заводов в Европе. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Германии.

Предприятие будет возводиться на исторической производственной площадке Rheinmetall в Ашау-ам-Инн в Баварии. Там под новые мощности выделен земельный участок площадью около 90 гектаров.

В Rheinmetall отметили, что новый завод позволит расширить объемы выпуска компонентов пороховых зарядов для ствольной артиллерии и другого крупнокалиберного оружия.

В церемонии закладки первого камня, которая пройдет в среду, примут участие премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зедер и парламентский статс-секретарь министерства обороны ФРГ Нильс Шмид.

14 июля сообщалось, что Rheinmetall впервые поставил Украине артиллерийские снаряды, произведенные на новом заводе в Унтерлюсе.

Ранее стало известно о проблемах европейских производителей вооружений.

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