Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Новый главком Вооруженных сил Украины объявлен в розыск в России

МВД России объявило в розыск нового главкома ВСУ Драпатого
MykhailoDrapatyi/X

Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый объявлен в розыск в России. Это следует из базы на сайте МВД РФ.

«Драпатый Михаил Васильевич... Основание для розыска: Разыскивается по статье УК», — указано в ведомственной базе.

Отмечается, что он был повторно объявлен в розыск. Ранее в базе данных украинский чиновник был записан под фамилией Драпатов.

Драпатый является генерал-майором ВСУ. С 2016 по 2019 год он командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, оперативно-тактической группировкой «Луганск» с сентября по ноябрь 2024-го, а также оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Хортица» с января 2025 года. Командовал Сухопутными войсками Украины с 29 ноября 2024 года по 1 июня 2025-го.

Следственный комитет РФ в 2023 году заочно предъявил обвинения Драпатому. По данным СК, он причастен к более 70 обстрелам населенных пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что новым главкомом ВСУ станет Михаил Драпатый. Украинский лидер поблагодарил Александра Сырского, занимавшего эту должность с 2024 года, за проделанную им работу.

Ранее бывший депутат Рады заявил, что Драпатый мало чем отличается от Сырского.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В России три очага чумы «живы» до сих пор. Как уберечься туристу без прививок
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!