Новый главком Вооруженных сил Украины объявлен в розыск в России

Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый объявлен в розыск в России. Это следует из базы на сайте МВД РФ.

«Драпатый Михаил Васильевич... Основание для розыска: Разыскивается по статье УК», — указано в ведомственной базе.

Отмечается, что он был повторно объявлен в розыск. Ранее в базе данных украинский чиновник был записан под фамилией Драпатов.

Драпатый является генерал-майором ВСУ. С 2016 по 2019 год он командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, оперативно-тактической группировкой «Луганск» с сентября по ноябрь 2024-го, а также оперативно-стратегической группировкой войск (ОСГВ) «Хортица» с января 2025 года. Командовал Сухопутными войсками Украины с 29 ноября 2024 года по 1 июня 2025-го.

Следственный комитет РФ в 2023 году заочно предъявил обвинения Драпатому. По данным СК, он причастен к более 70 обстрелам населенных пунктов в Луганской и Донецкой народных республиках.

21 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что новым главкомом ВСУ станет Михаил Драпатый. Украинский лидер поблагодарил Александра Сырского, занимавшего эту должность с 2024 года, за проделанную им работу.

Ранее бывший депутат Рады заявил, что Драпатый мало чем отличается от Сырского.