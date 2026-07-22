В Кувейте отражают атаку БПЛА

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Кувейта отражают атаку беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба генерального штаба армии эмирата в соцсети X.

«В настоящее время силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в публикации.

Как уточнили в генштабе, взрывы, которые могут быть слышны в стране, — это результат работы ПВО.

21 июля агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу армии Ирана сообщило, что во время ударов по авиабазе Ахмед аль-Джабер в Кувейте, которая используется американскими вооруженными силами, уничтожены радиолокационный объект большой дальности, центр спутниковой связи и приема, радар противоракетной обороны и ангар дронов MQ9.

До этого Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о нанесении серии ударов по военным объектам США в Кувейте и Бахрейне. Атака была осуществлена с помощью беспилотников и ракет в несколько этапов.

Ранее посредники предложили Ирану 10-дневное перемирие с США.