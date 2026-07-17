Наемник ВСУ колумбиец Цезарь заработал 2,7 млн рублей на войне с Россией

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 13,5 годам заочно гражданина Колумбии Бурбано Арготии Хулио Цезаря в рамках уголовного дела по статье УК РФ «наемничество». Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что 40-летний латиноамериканец вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) 29 июля 2023 года и продолжил воевать против российской армии до 26 января 2026 года.

Гражданин Колумбии служил в составе 17-й отдельной танковой бригады ВСУ. За свою деятельность он получил денежное вознаграждение в размере 2,674 млн рублей.

В слушании в суде Цезаря не было. Мужчина объявлен в международный розыск.

5 июля представитель пророссийского подполья рассказал, что в рядах ВСУ находятся около 16,5 тыс. иностранных наемников, большая часть из них — выходцы из стран Латинской Америки.

18 июля газета Berliner Zeitung сообщила, что на Украине пропали без вести 502 наемника ВСУ из Колумбии.

Ранее семьи колумбийских наемников потребовали от Киева компенсации.