Чтобы ликвидировать угрозу Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), необходимо на значительное расстояние отодвинуть линию боевого соприкосновения. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов. Кардинальным же решением, по его словам, станет полное достижение всех целей специальной военной операции.

«Нынешнее украинское руководство, на мой взгляд, не оставит попыток воздействия на ядерный объект и его сотрудников, даже если от фронта до ЗАЭС будет 200 км и более», — сказал Анпилогов.

Киев стремится создать невыносимые условия для работы персонала на ЗАЭС и вынудить его оставить свои рабочие места. МАГАТЭ при этом придерживается подхода «ничего не слышу, ничего не вижу и ничего не скажу», добавил он.

Накануне стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал служебный автомобиль Запорожской АЭС, в котором находился главный инженер станции Александр Яковлев. В результате удара специалист, отвечавший за реакторы и сухое хранилище отработанного ядерного топлива, и его водитель получили несовместимые с жизнью увечья. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил действия Киева: он подчеркнул, что нанесение ударов по ЗАЭС создает серьезную угрозу ядерной безопасности.

Ранее на ЗАЭС рассказали о проблемах с поставками топлива из-за ударов ВСУ.