«Ну давайте, ждем»: военный эксперт о планах Европы разместить войска на Украине

Военэксперт Шаландин: для РФ не станет сюрпризом размещение войск ЕС на Украине

Предстоящие военные учения так называемой «коалиции желающих» не являются показателем того, что НАТО перебросит свои войска на Украину. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный эксперт Олег Шаландин. В любом случае, для России это не будет сюрпризом, подчеркнул он.

«Если они захотят действительно войти на территорию Украины, то они придумают причины. <...> Ну, ребят, давайте ждем, встретим хлебом-солью. <...> Много раз наше военно-политическое руководство предупреждало Европу и конкретно страны, которые участвуют в коалиции желающих, что они станут легитимными целями в случае интервенции на территорию Украины», — сказал эксперт.

Европейцы это прекрасно понимают, поэтому делают лишь осторожные шаги, добавил он.

13 июля в Париже состоялся саммит «коалиции желающих». Его участники в том числе приняли решение о проведении в ближайшие месяцы в соседних с Украиной странах военных учений. Кроме того, они подтвердили курс на выделение военной помощи Киеву в текущем году.

Телеканал Euronews до этого сообщал, что Франция на саммите может предложить после урегулирования конфликта развернуть на Украине многонациональные силы.

Ранее в России рассказали о целях «коалиции противоракетной обороны» Европы и Украины.