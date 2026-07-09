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Армия

Пентагон потратит $86 млн на лазерное оружие для перехвата крылатых ракет

Пентагон сообщил о контрактах на разработку противоракетных лазеров за $86 млн
Global Look Press

Пентагон заключил контракты на разработку лазерного оружия для перехвата крылатых ракет на $86 млн в рамках программы «Золотой купол для Америки». Об этом сообщается на официальном сайте министерства войны США.

Договоры о создании Joint Laser Weapons System (JLWS) подписаны с компаниями Lockheed Martin и nLight. Прототипы будут создаваться в двух конфигурациях: начальная версия мощностью 150 кВт с последующим наращиванием до 300–500 кВт и интегрированная система на 500 кВт, использующая наработки инициативы High Energy Laser Scaling Initiative. Обе установки будут размещаться в контейнерах для быстрого развертывания на суше и на кораблях.

Общий бюджет программы JLWS составляет $847 млн. В бюджетных документах Пентагона на 2027-й финансовый год предусмотрено $675,93 млн на исследования и разработки по этому направлению на ближайшие пять лет.

Глава минобороны США Пит Хегсет по итогам июньских испытаний лазерного оружия на полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико заявил, что лазеры останавливали беспилотники и крылатые ракеты. Замминистра обороны по науке и технологиям США Эмиль Майкл отметил, что ведомство сотрудничает с промышленностью для создания лазерных систем с большим боекомплектом, которые можно развертывать в различных сферах.

Ранее в России испытали новое лазерное оружие «Посох».

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