Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Три военных ВСУ пытались продать более тонны взрывчатки на свыше 2 млн гривен

ГБР: задержаны три военных ВСУ, планировавших продать грузовик с оружием
Shutterstock/FOTODOM

Три военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали продать грузовик с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) республики в Telegram-канале.

«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении трем военнослужащим, которые, по данным следствия, пытались продать большой арсенал оружия и взрывчатку. Схему работники ГБР обнаружили еще в стадии подготовки к реализации и своевременно ее остановили», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, военные были задержаны при погрузке вооружения в машину. У них изъяли более 700 боеприпасов, около 1,2 тонны пластичного взрывчатого вещества, а также четыре единицы противотанкового вооружения общей стоимостью свыше 2 млн гривен (около 3,4 млн рублей).

В июне управление национальной полиции по Закарпатской области сообщило о задержании местного жителя за поставку заказчикам боевых гранат под видом банок с повидлом. 40-летний житель села Вонигово поставлял клиентам северо-восточных регионов снаряды через транспортные компании. Деньги от них он получал на счета подставных лиц.

Ранее на Украине пограничник вывез 147 мужчин из страны под видом моряков.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
В каких регионах России станет больше смерчей? Отвечает ученый
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!