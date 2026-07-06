Три военных ВСУ пытались продать более тонны взрывчатки на свыше 2 млн гривен

Три военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировали продать грузовик с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) республики в Telegram-канале.

«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении трем военнослужащим, которые, по данным следствия, пытались продать большой арсенал оружия и взрывчатку. Схему работники ГБР обнаружили еще в стадии подготовки к реализации и своевременно ее остановили», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, военные были задержаны при погрузке вооружения в машину. У них изъяли более 700 боеприпасов, около 1,2 тонны пластичного взрывчатого вещества, а также четыре единицы противотанкового вооружения общей стоимостью свыше 2 млн гривен (около 3,4 млн рублей).

В июне управление национальной полиции по Закарпатской области сообщило о задержании местного жителя за поставку заказчикам боевых гранат под видом банок с повидлом. 40-летний житель села Вонигово поставлял клиентам северо-восточных регионов снаряды через транспортные компании. Деньги от них он получал на счета подставных лиц.

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