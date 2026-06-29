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Армия

Военный эксперт указал на катастрофическое положение ВСУ в Константиновке

Военэксперт Матвийчук: ВСУ терпят поражение в Константиновке
Reuters

Остатки группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР) в катастрофической ситуации, поскольку находятся без снабжения. Об этом в интервью aif.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, противник сосредоточился на окраинах населенного пункта, где пытается вести сдерживающие бои и одновременно найти выход с этой территории.

«Российские войска пресекают все эти попытки. Военно-космические силы наносят бомбоштурмовые удары, артиллерия бьет. Судьба Константиновки предрешена. Счет пошел на дни», — сказал Матвийчук.

Город расположен на севере республики, в 55 километрах от Донецка, и имеет критическое значение для снабжения украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там находится крупный транзитный железнодорожный узел.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль более двух десятков зданий в Константиновке, уничтожив около сотни украинских бойцов.

Ранее МО РФ озвучило потери ВСУ в Красном Лимане.

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