Военный эксперт указал на катастрофическое положение ВСУ в Константиновке

Остатки группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке Донецкой народной республики (ДНР) в катастрофической ситуации, поскольку находятся без снабжения. Об этом в интервью aif.ru сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, противник сосредоточился на окраинах населенного пункта, где пытается вести сдерживающие бои и одновременно найти выход с этой территории.

«Российские войска пресекают все эти попытки. Военно-космические силы наносят бомбоштурмовые удары, артиллерия бьет. Судьба Константиновки предрешена. Счет пошел на дни», — сказал Матвийчук.

Город расположен на севере республики, в 55 километрах от Донецка, и имеет критическое значение для снабжения украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации, поскольку там находится крупный транзитный железнодорожный узел.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие взяли под контроль более двух десятков зданий в Константиновке, уничтожив около сотни украинских бойцов.

Ранее МО РФ озвучило потери ВСУ в Красном Лимане.