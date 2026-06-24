Киев продолжает атаковать беспилотниками объекты на территории России, тем временем Вооруженные силы РФ продолжают заниматься тем, чем занимаются практически ежедневно, — последовательно выводить из строя логистические возможности противника. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он подчеркнул, что именно логистика остается одним из главных факторов, определяющих устойчивость любой армии. Системная работа по разрушению цепочек снабжения, по его словам, может выглядеть в СМИ менее эффектно, чем уничтожение какого-либо символического объекта. Однако ее практический результат зачастую оказывается гораздо более значимым.

Подобная стратегия требует времени и может показаться недостаточно зрелищной, поэтому необходимо терпение — только терпение, заключил он.

20 июня стало известно, что власти подконтрольного Киеву города Запорожье после взрывов ограничили движение по Преображенскому мосту через Днепр.

Как сообщили местные СМИ, закрыт проезд из центра города в направлении острова Хортица. Объезд осуществляется через новый мост, а также через плотину ДнепроГЭС.

Ранее в Госдуме предложили сменить стратегию ведения боевых действий в зоне СВО.