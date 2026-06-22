ВС РФ «Геранями» ударили по хранилищам ВСУ на нефтебазе в Запорожской области

Вооруженные силы России беспилотными летательными аппаратами «Герань» поразили хранилище украинской армии на нефтебазе «Канцеровка» в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Российской Федерации, передает РИА Новости.

Кроме того, российские войска за сутки нанесли удары по объектам нефтепереработки, топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские «Герани» уничтожили логистический центр ВСУ в населенном пункте Новый Коротыч, в Харьковской области.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Воздушно-космических сил РФ уничтожили пункты управления беспилотников ВСУ в Харьковской области, применив авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции и управляемую авиаракету ЛМУР Х-39.

Ранее стало известно о крупных потерях среди украинских операторов БПЛА.