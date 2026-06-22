Российские средства ПВО сбили за сутки свыше 730 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 740 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины самолетного типа в зоне СВО. Об этом сообщило министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

Кроме того, российские военные уничтожили 12 управляемых авиабомб в зоне проведения спецоперации.

По данным оборонного ведомства, всего с начала проведения СВО украинская армия потеряла 671 самолет, 284 вертолета, 167 044 беспилотных летательных аппарата, 662 зенитных ракетных комплекса, 29 870 танков и другой техники.

До этого в российских силовых структурах рассказали о крупных потерях среди украинских операторов БПЛА в Черниговской области на границе с Россией в результате последнего комбинированного удара Вооруженных сил России.

21 июня в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО сбили за сутки 740 БПЛА.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью.