Эксперт объяснил, как оперативно укрепить оборону объектов на территории РФ

Разработчик систем РЭБ Игорь Потапов в беседе с Tsargrad.tv объяснил, как можно оперативно укрепить оборону предприятий и других объектов на территории России от украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

По мнению эксперта, этому должны поспособствовать недавние законодательные изменения, которые разрешают организациям самостоятельно себя защищать.

«Это говорит о том, что последствия сбития беспилотника не будут больше грозить им уголовной ответственностью. И это хороший знак. Это значит, что мы можем сейчас говорить о том, что предприятия могут модернизировать свои системы защиты и идти по примеру военных: развивать малое ПВО, дроны-перехватчики, пулеметные турели либо ручные пулеметы», — пояснил Потапов.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили 992 БПЛА, 10 управляемых авиабомб и четыре крылатые ракеты «Фламинго». Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме того, по данным ведомства, российские войска уничтожили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил об уничтожении 14 украинских БПЛА на подлете к российской столице. Общее количество сбитых дронов, направлявшихся к городу, достигло 194.

Ранее экс-депутат Рады объяснил атаки украинских беспилотников на Москву.