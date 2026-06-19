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Армия

Бойцы «Севера» сообщили о массированной атаке ВСУ на российское приграничье

Группировка «Север» за ночь сбила 165 летящих в сторону РФ беспилотников ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) группировки войск «Север» уничтожили более 160 украинских дронов в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке.

Военные уточнили, что беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) летели в сторону российского приграничья.

»... В ночное время суток был обнаружен пролет 165 БПЛА ВСУ в сторону приграничных районов Российской Федерации», — уточнил собеседник агентства, добавив, что боевые расчеты уничтожили все летевшие в сторону РФ дроны ВСУ.

В ночь на 18 июня Москва подверглась самой крупной атаке ВСУ за два года. В небе над столицей было сбито около 180 БПЛА.

Комментируя этот налет, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что для прекращения налетов дронов российским силам необходимо наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины и начать воевать всерьез, приближая капитуляцию Киева. Он добавил, что сейчас нужна широкомасштабная армейская операция, «которая выведет наши войска к Днепру».

Ранее Лавров заявил, что Россия продолжит массированные удары по военным объектам ВСУ.

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