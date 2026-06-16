Пинчук заявил о готовности вернуться в зону СВО после покушения

Полковник Пинчук заявил, что отправится в зону СВО после покушения

Экс-министр государственной безопасности Донецкой народной республики (ДНР), полковник Андрей Пинчук заявил, что отправится в зону СВО после покушения. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

Он отметил, что долгие годы находится под постоянным вниманием различных антироссийских служб и организаций.

«Я испытал не одну экстремальную ситуацию, несколько раз пережил артиллерийские, ракетные и минометные удары, дроновые атаки, под Бахмутом горел в автомобиле после двух ударов БПЛА. Но вера и долг требуют продолжать», — сказал Пинчук.

Он признал, что покушение нанесло серьезный материальный ущерб его семье. Однако, приведя дела в порядок, он намерен вернуться в строй и вновь возглавить свое подразделение.

Инцидент произошел в поселке Щапово (Новая Москва) 12 июня. Курьер маркетплейса доставил Пинчуку посылку, после чего она взорвалась. Полковник пострадал, однако его жизни ничего не угрожает. В результате покушения в доме оказались выбиты окна и двери.

Ранее в Московской области сотрудники ФСБ России задержали иностранца, который по заданию Службы безопасности Украины готовился ликвидировать сотрудника подразделения Минобороны РФ.