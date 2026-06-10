Еще один беспилотник сбит на подлете к Москве

Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», — написал он, добавив, что на месте падения обломков дронов находятся специалисты экстренных служб.

Ранним утром 10 июня российские регионы подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате чего пострадали различные объекты инфраструктуры. В пяти регионах объявлялась ракетная опасность.

Кроме того, под удар попали Чебоксары.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал, что во время атаки на регион пострадали три человека. Также были повреждены несколько промышленных предприятий.

Ранее Запорожская область оказалась без электричества после атак ВСУ.