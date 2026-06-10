В Новороссийске объявили угрозу атаки БЭК

На территории Новороссийска Краснодарского края объявлена угроза применения безэкипажных катеров (БЭК). Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава города Андрей Кравченко.

При включении сирен жителей первой береговой линии попросили не подходить к окнам и спрятаться в комнатах без остекления. При угрозе атаки БЭК также не следует пребывать на открытом пространстве около моря.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко призвал население соблюдать спокойствие и следить за официальными сообщениями в социальных сетях.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в ночь на 10 июня украинские беспилотники целенаправленно ударили по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг».

Также рано утром 10 июня Чебоксары подверглись ракетной атаке.

Ранее в Самарской области сообщили о пострадавших при атаке беспилотников.