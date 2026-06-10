Стало известно о новых пострадавших после мощного взрыва в Белгородской области

В Беловском число пострадавших после детонации увеличилось до семи человек

Число пострадавших после детонации в селе Беловское Белгородской области увеличилось до семи человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Сначала власти сообщали о пяти пострадавших мирных жительницах. Позже диагноз «акубаротравма» подтвердился только у одной из них. По данным оперштаба, за медицинской помощью после происшествия обратились еще шесть человек, включая 17-летнюю девушку. Все пострадавшие продолжают лечение амбулаторно.

В результате детонации были повреждены шесть социальных и 12 коммерческих объектов, административное здание, складское и техническое помещения, а также более 230 квартир и частных домов.

Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия происшествия. Жителям населенного пункта предложили временно покинуть свои дома.

Мэр Белгорода также сообщил, что в городе повреждения получили 38 многоквартирных домов, четыре частных домовладения, один социальный и шесть коммерческих объектов.

Мощный взрыв раздался 8 июня на восточной окраине Белгорода, неподалеку от села Беловское. По словам местных жителей, в небо поднялся столб дыма, который был виден из разных районов города.

Ранее в Туапсе загорелись частные дома из-за обломков дрона.