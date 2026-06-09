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Армия

Патрульный корабль ВМС Эстонии получил повреждения во время ремонта

Postimees: корабль ВМС Эстонии получил повреждения винтов во время ремонта
Ints Kalnins/Reuters

Патрульный корабль Военно-морских сил (ВМС) Эстонии EML Raju получил повреждения на Пярнуском судоремонтном заводе, где его ремонтировали. Об этом сообщила газета Postimees со ссылкой на менеджера эстонского государственного центра оборонных инвестиций Марека Мардо.

По его словам, судно получило повреждения после неудачного подъема из воды. В результате инцидента были повреждены гребные винты корабля. Размер ущерба и причина происшествия пока неизвестны.

До этого командующий ВМС Эстонии Иво Варк заявил, что эстонские корабли не станут задерживать российские суда так называемого «теневого флота» в Балтийском море из-за риска военной эскалации. По его словам, флот будет реагировать только в случае «непосредственной угрозы».

Весной 2025 года парламент Эстонии принял законопроект, который наделяет военных правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и, в крайнем случае, их топить.

Ранее в Европе обсудили захват танкеров «теневого флота» России.

 
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