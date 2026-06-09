ВСУ за несколько часов четыре раза атаковали Энергодар

Пухов: дроны ВСУ повредили здание магазина и генераторы медсанчасти в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за несколько часов 9 июня совершили четыре беспилотные атаки на Энергодар, повреждены здания. Об этом сообщил глава города Максим Пухов на платформе «Макс».

«Сегодняшнее утро выдалось тревожным. Начиная с 6:26, противник несколько раз атаковал наш город с использованием БПЛА», — написал он.

В результате ударов беспилотников были повреждены здание магазина и генераторы медсанчасти. Люди не пострадали, отметил глава города.

Накануне Пухов сообщал, что в результате удара ВСУ по жилым кварталам и инфраструктуре Энергодара Запорожской области пострадала пожилая женщина. От ударов беспилотников два автомобиля были полностью сожжены, а кровли ряда многоквартирных домов оказались пробиты. Также украинские войска атаковали КПП, отметил мэр.

Глава города подчеркнул, что произошедшее является прямым террором гражданских лиц, а не «акцией устрашения».

Ранее Балицкий назвал удары ВСУ по Энергодару актом ядерного терроризма.