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Минобороны сообщило о количестве сбитых за сутки беспилотниках и авиабомбах

Минобороны: средства ПВО за сутки сбили 9 авиабомб и свыше 550 беспилотников
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили девять управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS и 551 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 551 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — рассказали в оборонном ведомстве.

Кроме того, российские военные нанесли удары по складам боеприпасов и горючего, а также по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Также под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах, добавили в Минобороны.

В ночь на 1 июня несколько десятков беспилотников «Герань» атаковали военные базы и площадки с грузами НАТО в Одессе. По данным Telegram-канала «Хроники Гераней», взрывы произошли как в районе морского порта, так и в других районах города.

В ночь на 5 июня прилеты были зафиксированы в Черноморске. Telegram-канал «Одесса ИНФО» утверждал, что взрывы также произошли в Сумах, подконтрольном украинским властям Запорожье и Днепропетровской области. При этом воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Черкасской, Киевской, Сумской и Кировоградской областях.

Ранее над Россией за ночь сбили 140 украинских дронов.

 
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