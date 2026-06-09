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Армия

На Западе объяснили появление британских дронов у границы с Россией

MWM: британские беспилотники Bolt в Эстонии сдержат возможное наступление России
Anduril Industries

Дроны-снаряды Bolt, предоставленные Великобританией Эстонии, направлены на предотвращение мнимой угрозы наступления России на территорию страны–члена НАТО. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

По данным журнала, боеприпасы Bolt в Эстонии появились в менее чем 70 километрах от границы с Россией, что в свою очередь – «подчеркивает продолжающиеся усилия НАТО по наращиванию своих передовых наступательных возможностей вблизи российской территории в украинском конфликте».

Комментируя это размещение, командир 3-го батальона британской армии, подполковник Том Редон, отметил, что Эстония является стратегически важным местом для НАТО, и установка Bolt «позволяет нам тренироваться и совершенствовать нашу тактику в сложных условиях».

Bolt — это одноразовый ударный беспилотник, способный с высокой точностью выявлять бронетехнику и другие цели на поле боя и поражать их.

В начале июня британская армия разместила боевые танки Challenger 2 для учений в эстонском уезде Выру, расположенном у границы с Россией.

Танки находятся в ведении 2-го батальона Королевского полка Шотландии и играют центральную роль в военных учениях НАТО «Весенний шторм». Эти учения имитируют крупномасштабный конфликт с российскими войсками, а присутствие боевых машин является частью более широкого расширения наземных подразделений НАТО на территории России.

Ранее экс-советник главы Пентагона назвал абсурдом «вторжение» России в Прибалтику.

 
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