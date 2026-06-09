Силы ПВО сбили еще два украинских дрона, летевших на Москву

Силы протививовоздушной обороны отразили атаку двух украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мер столицы Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитых дронов.

Несколькими минутами назад Собянин писал, что силы ПВО ликвидировали один украинский беспилотник на подлете к Москве.

По данным Telegram-канала «Пул N3», всего за 9 июня на подлете к Москве сбито не менее 8 БПЛА.

На фоне атаки дронов московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование неба над авиагаванями. Кроме того, в еще одной воздушной гавани Московского авиационного узла — Жуковском — ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 9 июня силы ПВО уничтожили 140 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Московским регионом.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.