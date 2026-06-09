Силы ПВО ликвидировали украинский беспилотник на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще один украинских беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время на месте падения обломков сбитого дрона работают экстренные службы.

Некоторое время назад Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подлете к Москве.

На фоне атаки дронов московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование неба над авиагаванями. Кроме того, в еще одной воздушной гавани Московского авиационного узла — Жуковском — ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 9 июня силы ПВО уничтожили 140 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Московским регионом.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.