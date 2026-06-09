Силы ПВО сбили беспилотники на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших в сторону Москвы. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитых дронов.

Двумя часами ранее Собянин сообщил об учнитожении еще двух беспилотников, летевших в сторону Москвы.

На фоне атаки дронов московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию в связи с введением временных ограничений на использование неба над авиагаванями. Кроме того, в еще одной воздушной гавани Московского авиационного узла — Жуковском — ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 9 июня силы ПВО уничтожили 140 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Московским регионом.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.