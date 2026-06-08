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Стало известно, как повлияет на ВКС России оснащение Су-34 «Сычами»

«ВХ»: оснащение Су-34 контейнерами «Сыч» повысит эффективность разведки ВКС РФ
Валентин Капустин/РИА Новости

Оснащение российских бомбардировщиков Су-34 подвесными разведывательными контейнерами УКР-РТ «Сыч» позволит повысить эффективность разведывательно-ударного контура Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

По данным канала, такая модификация позволит бомбардировщикам примерно в 1,5 раза быстрее прибывать на место боевой задачи и приступать к разведывательным действиям, чем Ту-214Р. При этом сегодня темпы строительства Су-34 являются одними из наиболее высоких, в связи с чем оснастить их «Сычами» будет намного легче и быстрее, чем Ту-214Р, следует из материала.

«ВХ» пишет, что УКР-РТ оснащаются пассивными интерферометрическими фазированными антенными решетками. Благодаря этому контейнеры способны анализировать режимы работы любых типов радиоизлучения и пеленговать их. Помимо этого, «Сычи» могут выдавать целеуказания для средств поражения, уточнили авторы материала.

5 июня агентство Bloomberg сообщило, что Вооруженные силы Украины начали беспокоиться из-за имеющихся у России баллистических ракет. Журналисты подчеркнули, что сейчас в РФ не только увеличивают количество производимых баллистических снарядов, но и пытаются усовершенствовать их возможности.

Ранее Россия применила на Украине новейшие ракеты «Ковер».

 
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