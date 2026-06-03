Индия готовит рекордный оборонный заказ на закупку дронов

Индия планирует закупить боевые дроны отечественного производства более чем на $2 млрд. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на президента отраслевой ассоциации Drone Federation India Смита Шаха.

По словам Шаха, планы находятся на стадии подготовки. Поставки беспилотников могут начаться после заключения контрактов и занять от 18 до 24 месяцев. Ожидается, что закупка будет значительно масштабнее предыдущих заказов правительства на тактические дроны, стоимость которых составила около $313 млн долларов.

Представитель отрасли отметил, что новые контракты могут быть оформлены по ускоренной процедуре закупок, которая используется для удовлетворения срочных оперативных потребностей вооруженных сил. В этом случае производителям потребуется выполнить поставки в течение двух лет. Официальных комментариев от Министерства обороны Индии по поводу возможной сделки пока не поступало.

До этого сообщалось, что Великобритания подпишет контракты с оборонной компанией Thales на сумму свыше $48 млн на поставку легких многоцелевых ракет для вооруженных сил страны.

Ранее в Европе объявили новую «эру вооружения».