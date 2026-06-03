Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

Индия готовит рекордный оборонный заказ на закупку дронов

Reuters: Индия планирует закупить военные беспилотники более чем на $2 млрд
YouTube

Индия планирует закупить боевые дроны отечественного производства более чем на $2 млрд. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на президента отраслевой ассоциации Drone Federation India Смита Шаха.

По словам Шаха, планы находятся на стадии подготовки. Поставки беспилотников могут начаться после заключения контрактов и занять от 18 до 24 месяцев. Ожидается, что закупка будет значительно масштабнее предыдущих заказов правительства на тактические дроны, стоимость которых составила около $313 млн долларов.

Представитель отрасли отметил, что новые контракты могут быть оформлены по ускоренной процедуре закупок, которая используется для удовлетворения срочных оперативных потребностей вооруженных сил. В этом случае производителям потребуется выполнить поставки в течение двух лет. Официальных комментариев от Министерства обороны Индии по поводу возможной сделки пока не поступало.

До этого сообщалось, что Великобритания подпишет контракты с оборонной компанией Thales на сумму свыше $48 млн на поставку легких многоцелевых ракет для вооруженных сил страны.

Ранее в Европе объявили новую «эру вооружения».

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!