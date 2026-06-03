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Армия

Силовики сообщили, что ВСУ размещают личный состав в многоквартирных домах

РИА Новости: ВСУ размещают солдат в многоквартирных домах в Сумской области
Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно размещают личный состав в многоквартирных жилых домах на территории Сумской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, такая ситуация наблюдается в населенном пункте Ахтырка в Ахтырском районе.

«В частности, для подразделений 1221-го отдельного батальона поддержки (инженерные войска) выделено несколько домов в малоэтажной застройке на улице Шевченко», — уточнил он.

30 мая журналисты РИА Новости со ссылкой на силовые структуры написали, что командование ВСУ в связи с «колоссальными потерями» решило перебросить бойцов 27-го отдельного полка Национальной гвардии Украины в Сумскую область. До этого данное соединение выполняло задачи на территории Черниговской области. Как отметил источник агентства, в настоящее время Киев активно использует в Сумской области подразделения, которые ранее находились в тыловых районах. Также на этот участок фронта направляют военнослужащих, работавших в учебных центрах.

Ранее российские военные взяли под контроль два населенных пункта в Сумской области.

 
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