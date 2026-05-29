США передислоцируют беспилотники в Японию

Подразделение ВВС США, эксплуатирующее разведывательные беспилотники Global Hawk, будет передислоцировано с Гуама на авиабазу Йокота в Токио начиная с лета этого года. Об этом сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на представителей министерства обороны Японии.

«Три беспилотных разведывательных самолета Global Hawk и около 150 человек личного состава будут переброшены на авиабазу США в западной части Токио поэтапно», — говорится в материале.

Авиабаза Йокота — ключевой военно-транспортный узел военно-воздушных сил США и воздушных сил самообороны Японии, расположенный в западной части Токио (регион Тама), в основном на территории города Фусса. База находится примерно в 40 км к северо-западу от центра японской столицы и служит главным логистическим центром американских вооруженных сил в Индо-Тихоокеанском регионе.

На ней располагается командование вооруженными силами США в Японии (USFJ), штаб 5-й воздушной армии США (Fifth Air Force) и командование противовоздушной обороны Японии.

Ранее США объявили о переброске в Польшу тысяч американских военных.

 
