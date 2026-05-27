Украинский дрон ударил по машине в Белгородской области

Жительница белгородского села Двулучное пострадала во время атаки БПЛА

Женщина пострадала в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль в Валуйском округе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

Там уточнили, что прилет зафиксировали в селе Двулучное.

«Бригада скорой доставила женщину в Валуйскую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru»). У нее диагностировали черепно-мозговую травму», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что машина также получила повреждения.

Кроме того, атакам дронов подверглись Шебекинский, Грайворонский, Белгородский и Краснояружский округа. Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались повреждены два грузовика, автомобиль, социальный объект и шесть частных домов. Тем не менее обошлось без пострадавших.

27 мая украинский БПЛА нанес удар в районе магазина в слободе Белая в Курской области. По словам губернатора региона Александра Хинштейна, травмы получили четверо мужчин. У одного из них диагностировали акубаротравму, у трех других — множественные осколочные раны. Пострадавших жителей населенного пункта госпитализировали.

Ранее ВСУ атаковали здание Центрального банка РФ в Севастополе.