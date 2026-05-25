Военный эксперт назвал эффективным удар возмездия по Украине

Удар возмездия Вооруженный сил (ВС) РФ по Украине за атаку на общежитие в Старобельске (ЛНР) весьма эффективен. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов. Он обратил внимание на горящие заводы, где противник производил беспилотники и другие вооружения.

«Вы заметьте, сколько средств мы использовали, а это о чем говорит? О том, что мы имели глобальную карту разведданных. <...> Давно нас упрекали, что мы не бьем по этим целям. Необходимы были точные разведданные. И сейчас мы видим, что горят их логистические, газовые, нефтегазовые центры», — указал Масликов.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВС России применили ракету «Орешник» для ударов по территории республики. Он уточнил, что атаке подвергся город Белая Церковь в Киевской области. Как писал Telegram-канал SHOT, в населенном пункте был поражен металлургический завод, на котором собирались беспилотники типа FP-1.

Позднее российское министерство обороны подтвердило информацию о применении «Орешника» для поражения целей на Украине. В ведомстве пояснили, что военнослужащие страны нанесли массированный удар в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты на российской территории. Они использовали не только «Орешник», но и ракеты «Циркон», «Искандер», «Кинжал», а также дроны и крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования.

В ночь на 22 мая после массированной атаки беспилотников обрушилось общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. Десятки человек пострадали, часть из них спасти не удалось.

Ранее в Госдуме заявили, что удар «Орешником» по Украине заставил Запад «задуматься».

 
