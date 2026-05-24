ТАСС: ударившие по колледжу в Старобельске БПЛА могут нести до 300 кг взрывчатки

Украинские беспилотники, атаковавшие учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, способны нести взрывчатку весом до 300 кг. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Эти образцы способны нести на себе ФАБ весом до 300 кг», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали при ударах по инфраструктуре учебного заведения БПЛА «Лютый», FP-1 и Е-300 Enterprise.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Здание частично обрушилось. По последним данным, 21 человек не выжил. Здание общежития частично обрушилось. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте.

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применив в том числе баллистические ракеты «Орешник», сообщили в Минобороны. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Ранее американский журналист приехал в Старобельск и назвал удар ВСУ терроризмом.