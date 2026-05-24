На Украине раскрыли, какое вооружение ВС РФ нанесло основной ущерб в ходе ночной атаки

Основной ущерб во время массированной ночной атаки Вооруженных сил России нанесли ракеты, которых было слишком много для имеющихся в распоряжении Украины средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил советник украинского министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш», его слова приводит «УНИАН».

По словам Бескрестнова, выросла эффективность противодействия российским «Гераням». Он уточнил, что более 40% всех сбитых БПЛА уничтожили украинские перехватчики.

«Флеш» отметил, что ВС РФ снова сделали ставку на массовость, чтобы перегрузить ПВО Украины.

Советник добавил, что Россия атаковала Киев с севера реактивными беспилотниками «Герань-3» и «Герань-4».

Вооруженные силы России в ночь на 24 мая нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, применив в том числе ракеты «Орешник», «Циркон», «Искандер» и «Кинжал», сообщили в Минобороны. Зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал атаку ответом на удар украинской армии по колледжу в Старобельске.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что атаке «Орешником» подвергся город Белая Церковь в Киевской области. По данным Telegram-канала SHOT, в населенном пункте был поражен металлургический завод, на котором собирались беспилотники типа FP-1.

Ранее в Верховной раде призвали завершить конфликт после удара «Орешником».