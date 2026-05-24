Минобороны РФ заявило об ударах по объектам нефтепереработки на Украине

Вооруженные силы РФ ударили по объектам нефтепереработки, а также транспортной и энергетической инфраструктуры на Украине. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

«Нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ (Вооруженными силами Украины. — «Газета.Ru»), складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах», — говорится в заявлении.

Удары по целям на Украине нанесли расчеты беспилотников и артиллерия группировок войск ВС РФ. Также к выполнению боевых задач привлекли оперативно-тактическую авиацию и ракетные войска.

По данным ведомства, российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили и уничтожили 320 дронов ВСУ самолетного типа и шесть ракет от реактивных систем залпового огня Vampire, производимых в Чехии. Кроме того, удалось сбить семь украинских управляемых авиационных бомб.

Черноморский флот РФ, в свою очередь, ликвидировал один безэкипажный катер ВСУ. Технику заметили и поразили в восточной части Черного моря.

Ранее в Минобороны РФ рассказали о применении ракеты «Орешник» для ударов по объектам на Украине.