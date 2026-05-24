Названа цель атаки ВС РФ на Белую Церковь в Киевской области

SHOT: ВС РФ поразили завод по производству дронов ВСУ в Киевской области

Российские военнослужащие поразили завод по производству дронов-камикадзе в Киевской области. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, Вооруженные силы РФ ночью нанесли комбинированный удар по металлургическому заводу в городе Белая Церковь. На данном предприятии собирались беспилотники типа FP-1, используемые украинскими бойцами.

«Кроме того, поражены расположенные неподалеку тренировочный полигон ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») и аэродром, на котором базировались французские вертолеты, а также советские [самолеты] Ан-12 и Ил-76», — утверждается в публикации.

В ней уточняется, что почти все находившиеся на аэродроме воздушные суда были в состоянии ремонта.

Ночью с 23 на 24 мая в Киеве объявили воздушную тревогу. После этого в столице Украины произошли несколько взрывов. Мэр города Виталий Кличко заявил, что ВС РФ во время атаки использовали десятки ракет и сотни дронов.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что удар по городу Белая Церковь в Киевской области был совершен с помощью гиперзвуковой ракеты «Орешник».

Ранее в Верховной раде Украины призвали к завершению конфликта с РФ после ночных взрывов в Киеве.