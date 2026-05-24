Украинский пограничник Богдан Остафийчук призвал сослуживцев сдаваться в плен Вооруженным силам РФ, чтобы спастись. Его слова передает ТАСС.

Мужчина является инспектором второй категории 31-го Черновицкого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины. В ходе вооруженного конфликта он попал в плен к российским войскам.

По словам Остафийчука, на Украине плохо относятся к противостоянию с РФ. Он рассказал, что граждан страны продолжают мобилизовывать, а они затем бегут с позиций.

«Так что, парни (бойцы Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), бросайте оружие, сдавайтесь в плен, останетесь живы», — сказал пограничник.

Остафийчук подчеркнул, что плохо относится к главе государства Владимиру Зеленскому. Как отметил мужчина, «так не делается, как делает» действующий украинский лидер.

19 мая военный ВСУ Андрей Лыло рассказал журналистам, как зимой сдался в плен российскому беспилотнику. Мужчина был отправлен на линию фронта в Днепропетровской области. Однако блиндаж, в котором он находился, затопило. Тогда солдата перевели на другую позицию, где были еще два бойца ВСУ. Один из них подорвался на мине, а другой был ликвидирован дроном. Оставшись в одиночестве в практически разбитом блиндаже, Лыло показал пролетавшему мимо беспилотнику ВС РФ о намерении сдаться в плен. После этого российские военнослужащие с помощью дрона сбросили ему рацию, которая позволила украинцу связаться с ВС РФ и получить инструкции, как выйти к их позициям.

Ранее командиры ВСУ завели подчиненных в плен к ВС РФ.