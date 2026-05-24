В Мелитополе работают средства ПВО

Балицкий сообщил о работе ПВО в районе Мелитополя

Высокая дроновая активность Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксирована над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе, работают силы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в «Максе» сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Над Мелитополем и в Мелитопольском муниципальном округе фиксируется высокая дроновая активность противника. Работает ПВО», — написал он.

Глава региона призвал жителей не снимать работу систем ПВО.

До этого украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске Луганской народной республики. Десятки пострадали. Не удалось спасти 21 человека. Пятиэтажное здание, в котором находилось 86 детей, обрушилось до второго этажа.

В городе также были повреждены административные здания, магазины и частные дома. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной». Тем временем правозащитники призвали ООН признать удар по общежитию военным преступлением, а СК возбудил дело о теракте.

Ранее британские журналисты отказались посещать место теракта в Старобельске.