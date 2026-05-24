Иран не откажется от контроля над Ормузским проливом

Fars: заявление Трампа об уступках Ирана не соответствует действительности
Иран сохранит контроль над Ормузским проливом, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о том, что маршрут будет открыт. Об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на источники.

«Заявление Трампа по этому поводу является неполным и не соответствующим действительности», — говорится в сообщении.

Утверждается, что в ходе переговоров Иран согласился лишь на увеличение числа проходящих судов, однако это не означает «свободный транзит».

До этого Трамп заявил, что в рамках сделки с Ираном «Ормузский пролив будет открыт». Он уточнил, что стороны должны финализировать сделку, в том числе и с Саудовской Аравией, Катаром и Пакистаном.

Агентство Tasnim сообщило со ссылкой на близкий к иранской переговорной команде источник, что стороны достигли прогресса по ряду спорных вопросов. В отношении ряда моментов удалось достичь определенного прогресса, но соглашение невозможно без урегулирования всех разногласий.

Ранее Рубио заявил о прогрессе на переговорах с Ираном.

 
