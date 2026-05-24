Взрывы прозвучали в разных частях Украины

На севере, западе и в центре Украины произошли взрывы

Взрывы произошли на севере, западе и в центре Украины. Об этом сообщает «Общественное. Новости».

Издание уточняет, что взрывы прогремели в Сумах, Хмельницкой области и Черкассах. До этого три серии хлопков были слышны в Киеве.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сейчас на всей территории республики объявлена воздушная тревога.

Накануне президент республики Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила данные от западных партнеров о подготовке РФ удара с применением ракеты «Орешник». Политик отметил, что Киев проверяет информацию, полученную из США и стран Европы. Он призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги и пользоваться укрытиями.

Посольство США в Киеве тоже выпустило предупреждение о возможной масштабной воздушной атаке в течение ближайших суток. Оно распространяется на всю территорию Украины.

Ранее «Нафтогаз» заявил о «серьезных повреждениях» на своих объектах на Украине.