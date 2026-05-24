Ядерные учения России и Белоруссии назвали предупреждением для Запада

Совместные ядерные учения России и Белоруссии являются предупреждающим сигналом для Запада. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

«Учения подчеркнули разнообразие и сложность российского ядерного арсенала, что имеет особенно важное значение в условиях высокой напряженности между Москвой и Западом», — говорится в публикации.

Отмечается, что во время маневров была запущена гиперзвуковая крылатая ракета Циркон, количество которых в составе российских вооруженных сил неуклонно растет. Во время учений были запущены шесть типов снарядов с ядерным потенциалом.

С 19 по 21 мая Россия и Белоруссия провели совместные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях войны. На Западе эти маневры вызвали беспокойство: многие эксперты расценили их как «сигнал» со стороны Москвы. В белорусском минобороны подчеркнули, что это плановые учения, которые «не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе». Что за учения сейчас проходят и о чем они «сигнализируют» странам Запада — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны РФ сообщило о выходе атомных подлодок в районы морских полигонов.