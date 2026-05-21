Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Минобороны показало запуск «Искандер-М» на учениях

Минобороны РФ показало видео пуска белорусским расчетом ракеты ОТРК «Искандер-М»

Минобороны России выложило видео запуска вооруженными силами Белоруссии баллистической ракеты с комплекса «Искандер-М» на учениях ядерных сил. Видео запуска опубликовано в «Максе».

На кадрах можно увидеть, как на полигоне Капустин Яр расчет вооруженных сил Белоруссии осуществляет пуск баллистической ракеты с ОТРК «Искандер-М».

Вооруженные силы России проводили учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии с 19 по 21 мая. В них же принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко рассказал, что ракета «Искандер» во время осуществления пусков отклонялась не более чем на метр, что соответствует нормам. Фактически попала «копейка в копейку», отметил он.

Президент России Владимир Путин по итогам учений заявил, что задачи на учениях ядерных сил полностью выполнены. Он также добавил, что при этом Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, российская ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Также глава государства отметил, что в настоящее время идет работа над развитием ядерной триады в плановом режиме.

Ранее Рютте заявил, что НАТО следят за учениями РФ и Белоруссии.

 
Теперь вы знаете
Ядерные учения РФ и Белоруссии и перенос платы за VPN-трафик: главное за 21 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!