Минобороны показало запуск «Искандер-М» на учениях

Минобороны России выложило видео запуска вооруженными силами Белоруссии баллистической ракеты с комплекса «Искандер-М» на учениях ядерных сил. Видео запуска опубликовано в «Максе».

На кадрах можно увидеть, как на полигоне Капустин Яр расчет вооруженных сил Белоруссии осуществляет пуск баллистической ракеты с ОТРК «Искандер-М».

Вооруженные силы России проводили учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии с 19 по 21 мая. В них же принимают участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Первый замминистра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко рассказал, что ракета «Искандер» во время осуществления пусков отклонялась не более чем на метр, что соответствует нормам. Фактически попала «копейка в копейку», отметил он.

Президент России Владимир Путин по итогам учений заявил, что задачи на учениях ядерных сил полностью выполнены. Он также добавил, что при этом Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, российская ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности. Также глава государства отметил, что в настоящее время идет работа над развитием ядерной триады в плановом режиме.

Ранее Рютте заявил, что НАТО следят за учениями РФ и Белоруссии.